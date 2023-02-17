الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: 141 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع بسبب أزمة الطاقة العالمية

أزمة الطاقة العالمية
أزمة الطاقة العالمية

أفاد تقرير حديث نُشر أمس الخميس، بأن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تدفع 141 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الفقر المدقع، بحسب دورية نيتشر إنيرجي.

قام باحثون من هولندا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة بدراسة تأثيرات زيادة أسعار الطاقة في 116 دولة ووجدوا أن إنفاق الأسر قد ارتفع بنسبة تصل إلى 4.8٪ في المتوسط​​، حيث ارتفعت أسعار الفحم والغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مضافاً إلى ذلك زيادات ما بعد الجائحة.

الأسر الفقيرة الأكثر تضرراً

وفي البلدان منخفضة الدخل، قال التقرير إن الأسر الفقيرة التي تواجه بالفعل نقصًا حادًا في الغذاء كانت أكثر عرضة لخطر الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الأسر في البلدان ذات الدخل المرتفع شعرت أيضًا بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المرجح أن تكون قادرة على استيعابها في ميزانيات الأسر.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة تكلفة الضروريات مثل الغذاء . مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 70.1٪ ، والسمن 44.7٪ ، والزبدة 26.3٪ ، والدقيق 20.4٪ ، والخبز 14.9٪ ، والسكر 13.5٪ ، والحليب 11٪ ، والدجاج 10.5٪ ، والفاكهة معًا. وزادت أسعار الخضروات بنسبة 7.2٪ ، وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل هذا الشهر.

وتقول شركات السلع الاستهلاكية إن الأسعار من غير المرجح أن تنخفض في أي وقت قريب.

يوم الخميس، حذر الرئيس التنفيذي لشركة نستله، أكبر مجموعة أغذية في العالم، للتحذير من أن أسعار المواد الأساسية سترتفع أكثر هذا العام.

قال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله في مكالمة مع الصحفيين يوم الخميس: "مثل جميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لقد تأثرنا بالتضخم ونحاول الآن إصلاح الضرر الذي حدث"، بحسب التقرير المذكور.

الطاقة الحرب الروسية أوكرانيا الفقر هولندا الاسر الفقيرة اسعار الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الليلة.. «الحياة» تذيع حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى

جمارك بورسعيد: 81 مليون جنيه فروق الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة للمراجعة

ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لهواتف محمولة وسجائر الإلكترونية بمطار القاهرة

رئيس قناة «الوثائقية»: مصر أولى برواية حكاياتها.. والوعى معركتنا الرئيسية

«الخارجية» تعلن الإفراج عن 6 مصريين محتجزين فى ليبيا

ما بعد رئاسة «النيباد».. مصر تعزز الجهود لتنمية القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة