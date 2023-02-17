تقرير: 141 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع بسبب أزمة الطاقة العالمية

أفاد تقرير حديث نُشر أمس الخميس، بأن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تدفع 141 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الفقر المدقع، بحسب دورية نيتشر إنيرجي.

قام باحثون من هولندا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة بدراسة تأثيرات زيادة أسعار الطاقة في 116 دولة ووجدوا أن إنفاق الأسر قد ارتفع بنسبة تصل إلى 4.8٪ في المتوسط​​، حيث ارتفعت أسعار الفحم والغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مضافاً إلى ذلك زيادات ما بعد الجائحة.

الأسر الفقيرة الأكثر تضرراً

وفي البلدان منخفضة الدخل، قال التقرير إن الأسر الفقيرة التي تواجه بالفعل نقصًا حادًا في الغذاء كانت أكثر عرضة لخطر الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الأسر في البلدان ذات الدخل المرتفع شعرت أيضًا بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المرجح أن تكون قادرة على استيعابها في ميزانيات الأسر.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة تكلفة الضروريات مثل الغذاء . مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 70.1٪ ، والسمن 44.7٪ ، والزبدة 26.3٪ ، والدقيق 20.4٪ ، والخبز 14.9٪ ، والسكر 13.5٪ ، والحليب 11٪ ، والدجاج 10.5٪ ، والفاكهة معًا. وزادت أسعار الخضروات بنسبة 7.2٪ ، وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل هذا الشهر.

وتقول شركات السلع الاستهلاكية إن الأسعار من غير المرجح أن تنخفض في أي وقت قريب.

يوم الخميس، حذر الرئيس التنفيذي لشركة نستله، أكبر مجموعة أغذية في العالم، للتحذير من أن أسعار المواد الأساسية سترتفع أكثر هذا العام.

قال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله في مكالمة مع الصحفيين يوم الخميس: "مثل جميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لقد تأثرنا بالتضخم ونحاول الآن إصلاح الضرر الذي حدث"، بحسب التقرير المذكور.