الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير مركز شباب كفر شبين المطور بالقليوبية

مركز شباب كفر شبين
مركز شباب كفر شبين المطور بالقليوبية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، على كل المستويات سواء بالألعاب أو مراكز الشباب والنوادي وتطوير كل المنشآت، حيث تم ضمن اهتمامات الدولة بمشروعات الشباب والرياضة تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور التابع لمحافظة القليوبية، ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية وتطويرها على كل الجوانب والمستويات.

شهد مركز شباب كفر شبين المطور التابع لمحافظة القليوبية، أعمال تطوير وتجديد والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار اهتمامات وتوجيهات الدولة المصرية بتطوير مراكز الشباب والجانب الرياضي بشكل عام في كل قرى ومحافظات مصر.

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وقد تم تنفيذ تطوير مركز شباب كفر شبين المطور التابع لمدينة ومركز شبين القناطر بالقليوبية بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمها، حيث إنه يتكون من 3 أجزاء تشمل المبنى الرئيسي ومبنى المحلات ومبنى المكتبة وحضانة أطفال.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور التابع لمدينة ومركز شبين القناطر بالقليوبية، وهو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، ورافقه خلال جولته عدد من الوزراء والذين من ضمنهم كان وزير التنمية المحلية.

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وشهد مركز الشباب أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الرئيسي وإحلال وتجديد لمبنى المحال، وإنشاء مكتبة وحضانة أطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه، واستمع الدكتور مصطفي مدبولي خلال تفقده لمركز الشباب لشرح حول مشروع إعادة إنشاء المركز الذي يتكون من 3 أجزاء، المبنى الرئيسي ومبنى المحلات ومبنى المكتبة.

الجدير بالذكر أن جولة رئيس الوزراء وقتها كانت في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها.

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