الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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أشرف عقبة: المبادرات الرئاسية بمجال الصحة تشمل جميع فئات الشعب (فيديو)

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه لا يستطيع أي مراقب أن ينكر ما حدث في القطاع الصحي بالفترة الأخيرة، حيث إننا نشهد تطويرًا للمستشفيات، ومبادرات رئاسية للصحة، بداية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، واستمرار هذه المبادرات، فضلًا عن مبادرة صحة المرأة، وكبار السن، والأمراض المزمنة وغيرهما.

وأضاف «عقبة» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه تم الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية تستهدف أن تشمل مصر كلها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 القضاء على قوائم الانتظار واحد من أهم المبادرات

وتابع: «نحن نرى أن القضاء على قوائم الانتظار واحد من أهم المبادرات، لأننا كنا نشهد انتظارًا لأعداد كبيرة، وهو من ضمن الإنجازات الكبيرة التي شهدناها في قطاع الصحة».

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن المبادرات الرئاسية شملت تخصصات كثيرة، كما أنها شملت جميع فئات الشعب، حيث إن غير القادرين أصبحوا يحصلون على جميع الخدمات من خلال هذه المبادرات بالمجان.

وأشار إلى أن القوافل الطبية في الفترة الأخيرة كان عددها كبيرًا، وكانت تشمل الفحص المبكر لمشكلات صحية يعاني منها المصريون.

اشرف عقبة الدكتور أشرف عقبة المبادرات الرئاسية مجال الصحة تشمل جميع فئات الشعب

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