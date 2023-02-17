الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسة تشاور بحي شرق أسيوط لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بحي شرق مدينة أسيوط؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة للمركز بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025).

وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، وعبداللطيف فضاله، رئيس حي شرق، وسيد عباس، نائب رئيس الحي، ونفيسة عبدالسلام، مسؤول المشاركة المجتمعية وبعض أعضاء وحدة التنفيذ المحلية والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك بقاعة مركز التدريب بمديرية الصحة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للحي بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد المحافظ، أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كل القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

فيما أشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الخاصة بالحي.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

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التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة الاستثمارية للعام المالي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حي شرق مدينة أسيوط عضو مجلس النواب عضاء مجلسي النواب والشيوخ

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