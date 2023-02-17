رئيس «القابضة للمياه» يتفقد محطات معالجة الصرف الصحى فى كيما بأسوان

اختتم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، الجولة التفقدية التى أجراها على مدار يومين في أسوان، لمحطات معالجة الصرف الصحى كيما (١، ٢، ٣)، والتى يبلغ إجمالى الطاقة التصميمية لها نحو ١١٠ آلاف متر مكعب/ يوم، لتخدم أكثر من ٥٠٠ ألف نسمة بنطاق مدينة أسوان، لمتابعة جودة وكفاءة التشغيل وانتظام العمل فى محطات المعالجة لمياه الصرف.

تفقد محطات معالجة الصرف الصحى بكيما

جاء ذلك بحضور العميد يحيى أبوزيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، والمهندس جمال أحيد، استشاري الشركة القابضة بأسوان.

المعالجة الثلاثية لضمان معالجة مياه الصرف الصحى طبقًا للمعايير القياسية

جدير بالذكر أن محطات معالجة الصرف الصحي بكيما تعمل بنظام المعالجة الثلاثية التى تضمن معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية والاشتراطات البيئية والصحية، وتستوعب كافة التصرفات الواردة للمحطة لتقديم خدمة صرف صحى آمن.