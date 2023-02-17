الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «السادات» يجرى جولة تفقدية موسعة بمشروعات المدينة

مدينة السادات
مدينة السادات

قام المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية موسعة بالمشروعات الجارية بالمدينة عقب توليه رئاسة الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز والإدارات التنفيذية، حيث تفقد المدخل الصناعي للمدينة، موجهاً برفع المخالفات الموجودة على جانبي الطريق، وكذا زراعة وتجميل ورفع كفاءة المثلث الفاصل بين اتجاهى الطريق.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، الطرق الداخلية وأعمال طبقة الأسفلت بشارع مركز شرطة السادات، وأكد على الإدارات المعنية عدم وضع طبقة الأسفلت إلا بعد رفع مخلفات الطرق وأعمال النظافة للجزيرة الوسطى، وعلى ضرورة وضع لافتات إرشادية على جانبي الطرق والتقاطعات الهامة.

وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات سير العمل بتنفيذ الميدان الجديد الواقع بين المنطقة السكنية 23 والمنطقة السكنية 25 وجامعة مدينة السادات، والذى يجري به تنفيذ حدائق ومقاعد ليكون متنفسا لأهالي المنطقة، ومدخلا جديدا لجامعة مدينة السادات ولمناطق الإسكان الاجتماعي.

أعمال رفع كفاءة محطة التنقية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم

وواصل المهندس أشرف فتحي محمود، جولته بتفقد محطة محولات الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ، والتى تخدم أحياء الروضة والريحان والنور والفردوس والزيتون وحى النرجس وحى الكوثر، واستمع إلى شرح تفصيلي من المسئولين عن المحطة، وكذا متابعة موقف المحطة والأعمال الموجودة بها ونسب الإنجاز.

وقد اختتم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولته التفقدية، بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة التنقية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، مشدداً على متابعة الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة التى تتم بالمحطة والالتزام بالجدول الزمنى.

الطرق الداخلية المهندس أشرف فتحي محمود المنطقة السكنية المشروعات الجارية جهاز تنمية مدينة السادات جامعة مدينة السادات رئيس جهاز تنمية مدينة السادات لافتات إرشادية مركز شرطة السادات

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