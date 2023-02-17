الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تفشيه فى أمريكا.. أبرز 7 أعراض لـ«نوروفيروس» وطرق الوقاية

نوروفيروس
نوروفيروس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفشي فيروس جديد يطلق عليه «نوروفيروس Norovirus» وظهور حالات إصابة مؤكدة به.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا من تفشي «نوروفيروس Norovirus» الذي يمثل خطرا على البشرية، حيث تجاوزت نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس بمتوسط 3 أسابيع معدل 15%، خلال آخر الأسبوع الماضي، وبهذا يكون هو المستوى الأعلى الذي تم تسجيله منذ نهاية شهر مارس عام 2022، وفقًا لما أعلن عنه «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، وحذر من تفشي «نوروفيروس» في الولايات المتحدة على مستوى الـ14 ولاية.

وننشر لكم فى التقرير التالى أبرز المعلومات وأهم أعراض الإصابة بـ«نوروفيروس»:

يسبب الغثيان والقيء والإسهال.

أعراضه مشابهة لأعراض إنفلونزا المعدة.

ينتشر بسهولة من خلال الاتصال الوثيق بالأطعمة أو الأسطح الملوثة.

لا يوجد لقاح لفيروس «نوروفيروس» حتى الآن.

تظهر أعراض المرض خلال 3 أيام من الإصابة بالفيروس.

أعراض الإصابة بـ«نوروفيروس»

تتمثل أعراض عدوى Norovirus المتفشي في أمريكا والمملكة المتحدة في عدة أعراض، وأبرز 7 أعراض له هي:

  • قيء.
  • غثيان أو ميل للغثيان.
  • إسهال مائي.
  • تقلصات مؤلمة بالمعدة.
  • حُمَّى خفيفة وتكسير بالجسم.
  • شعور بإرهاق وتعب.
  • ألم في العضلات.

أنواع «نوروفيروس»

هناك عدة أنواع (سلالات) مختلفة من نوروفيروس، حيث ينتمي إلى عائلة الفيروسات Caliciviridae التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، وبهذه العائلة 10 مجموعات بها 48 نوعًا، والأكثر شيوعًا هو GII.4.

كيفية علاج شخص مصاب بنوروفيروس
على الرغم من عدم وجود دواء معين لعلاج عدوى نوروفيروس، فإن النظافة هي الطريقة الوحيدة لتجنبها.
ويقترح خبراء الصحة تنظيف اليدين بانتظام، فإذا أصيب شخص بالقرب منك بالفيروس، فمن المستحسن تنظيف اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لتجنب الإصابة بالفيروس.

متى يكون الإنسان أكثر عدوى؟
يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن الشخص المصاب بفيروس «نوروفيروس» يكون أكثر عدوى عندما يتقيأ كثيرًا وخلال الأيام القليلة الأولى بعد التعافي من المرض، يبقى الفيروس في براز المتعافين لمدة أسبوعين على الأقل، كونك معديًا يعني أنه يمكن للشخص أن يفرز مليارات من جزيئات «نوروفيروس» ويمكن أن يصيب الآخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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