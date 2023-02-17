«الزراعة » تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- استكمال التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة

-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم

-بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي اعفان التربة

-جمع كل النواشف والحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة

-وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة

-مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد

- التسميد

- أشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان

يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدأ من أول مارس

ب- الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول

يتم الرش الورقي ويتم كما ياتى200 جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

- برنامج الري

• ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري 3 مرات في الأسبوع

• شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة

• يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

• 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

• ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الاشجار ويؤدي الي تساقط الاوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق)

- برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء