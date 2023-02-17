الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة » تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال فبراير

محصول الموز
محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات 

- استكمال التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة
-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم  
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم
-بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي اعفان التربة
-جمع كل النواشف والحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة
-وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة   
-مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد

- التسميد

- أشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان
يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدأ من أول مارس
ب-  الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول
يتم الرش الورقي ويتم كما ياتى200 جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +250 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

- برنامج الري

• ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري 3 مرات في الأسبوع
• شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة 
• يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
• 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
• ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الاشجار ويؤدي الي تساقط الاوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق)

- برنامج المكافحة 

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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