بمشاركة آلاف الأهالى.. محافظ أسوان يشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته العاشرة، مساء الخميس، بمسرح فوزي فوزي، وتستمر فعالياته خلال حتى ٢٢ فبراير الجارى، بمدينة أبوسمبل وعلى مستوى محافظة أسوان.

وحضر حفل الافتتاح الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، ونجوى أحمد سيد، مدير فرع قصر ثقافة أسوان، والعديد من الجهات المعنية والتنفيذية والشعبية.

كما حضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى دورته العاشرة الآلاف من أهالى أسوان، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وأجرى محافظ أسوان جولة تفقدية بمعرض فني لعدد من الفنانين يضم صورا فوتوغرافية ومنحوتات فنية مميزة ايضًا، وحرص اللواء أشرف عطية على التقاط الصور التذكارية برفقتهم، بالإضافة إلى تفقده معرض المشغولات اليدوية لسيدات النوبة المقام على هامش فعاليات الإحتفال.

وشارك فى المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى "بورسعيد، أسوان، سوهاج، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مرسى مطروح، قنا، الأقصر، الاسماعيلية" للفنون الشعبية، وفرقة "توشكى التلقائية".

كما يشارك 10 من الفرق العربية والأجنبية وهى "فلسطين، السودان، سيريلانكا، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، اندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية".

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى و اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الادارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

جدير بالذكر تنطلق اليوم الجمعة الفعاليات في 14 موقعا بمحافظة أسوان منها 10 مواقع ثقافية وهي: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، بالإضافة إلى جمعيات وأندية أسوان وهى نادى اسوان الرياضى، نادى كهرباء صحارى، جمعية منشية النوبة، جمعية الشيخ صالح.

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى

حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى