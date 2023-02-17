الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طبيب نساء وتوليد يحرر محضر إبتزاز ضد فتاة وشخصين فى الدقهلية

ضبط عامل
ضبط عامل

قام طبيب نساء وتوليد بمحافظة الدقهلية، بتحرير محضر ابتزاز في جهاز  تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، ضد شخصين قاما بابتزازه للحصول على مبالغ مالية.

 

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مركز تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية، بلاغ من المواطن م. م. ع. ا، 49 عام، مقيم قرية كفر ابو ناصر مركز دكرنس بالدقهلية، ويعمل طبيب نساء وتوليد، بإتهام إ. م. م. ش. 32 عاما، ويعمل عامل، وصديقه ا. ا. ا. ح 39 عاما، مقيمان نفس العنوان بقيامهما بإبتزازه بمقاطع فيديو للحصول على مبالغ مالية، وأن هذه المقاطع مفبركة.

 

وألقت قوات الأمن القبض على الشخص الثاني، وبسؤاله في التحقيقات عما نسب إليه وصديقه من اتهام، أقر بأن الطبيب على علاقه غير شرعية بفتاة متزوجة عرفيا من صديقه، وتمتلك المفتاح الخاص لإحدى شقق الطبيب والموجودة في محافظة دمياط، وقاموا بالإتفاق فيما بينهما بوضع كاميرات داخل غرفة النوم الخاصة بالطبيب لتصويره مع الفتاة وبالفعل تم التصوير وقاموا بإبتزازه للحصول علي مبالغ مالية.

 

وكشفت التحريات الأولية لجهات التحقيق أن هذه الفتاة تدعي ن. ع. ع. 25 عاما، مقيمة قرية اليوسيفية التابعة لمركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، ولديها محل إقامة آخر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 28 جنح إقتصادية مركز دكرنس، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الفيديوهات وفحصها للتأكد من صحتها، وحبس المتهم 4 أيام مع مراعاة التجديد له علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهم الثاني، لاستكمال التحقيقات.

طبيب نساء وتوليد محافظة الدقهلية محضر ابتزاز وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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