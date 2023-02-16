اعتذار ساندرا نشأت عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اعتذرت المخرجة ساندرا نشأت عن حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي أقيم مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا سيد درويش في مدينة الإسكندرية.

وأرسلت ساندرا نشأت رسالة اعتذار لإدارة المهرجان عن عدم تمكنها من الحضور لظروف طارئة ووعدت بالتواجد خلال الفعاليات المختلفة على مدار الأيام القادمة.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية الاسكندرية للفيلم القصير توافد عدد كبير من الحضور من النجوم والمشاركين لانطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في الدورة التاسعة وذلك بمسرح سيد درويش، وبمشاركة 58 عملًا من 46 دولة، وتستمر الفعاليات حتى 21 فبراير الجاري.

وكان من أبرز الحاضرين، الفنانة رشا مهدي، المنتج محمد العدل، مدير التصوير أنسي أبو سيف، المخرج عمر عبد العزيز وغيرهم

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المهرجان عرض مجموعة متميزة من الأفلام الدولية، والماستر كلاس والورش الفنية لكبار المخرجين، وتكريم قامات فنية كبيرة من أبناء محافظة الإسكندرية، فيما جرى تقسيم مسابقات المهرجان بين الروائية والوثائقية والعربية والطلبة المصريين، وأفلام التحريك التي زاد عددها هذه الدورة نظرًا للإقبال الشديد عليها.

وتسلمت الممثلة المصرية سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.