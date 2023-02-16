الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية تضرب عددًا من المحافظات السورية

زلزال
زلزال

قالت وسائل إعلام محلية سورية، إن الدولة تعرضت لهزة أرضية قوية شعر بها سكان عدد من المحافظات، حسبما قالت قناة العربية. 

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا لم تكن منطقة زلازل مدمرة على امتداد قرنين ونصف، فلا المنشآت ولا الأبنية ولا المؤسسات والمعدات محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه هو الأكبر بحجمه.

وأضاف بشار الأسد، خلال كلمته عن تداعيات زلزال سوريا، المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لم يعوض نقاط الضعف تلك سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المتطوعين بأعمال الإنقاذ أو المتبرعين بمساعدات عينية أو مالية، سواء مقيمين أو مغتربين، حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين، بالإضافة إلى المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والتي شكلت دعمًا هامًا للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين. 

وفي صباح اليوم، ضرب زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر مدينة اللاذقية في سوريا، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

تعرضت هزة أرضية سوريا زلزلزال محافظات الزلزال المدمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

موعد قبض معاشات شهر مارس 2023 في مصر.. تفاصيل

مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المهرجان المصرى الإماراتى للهجن

إنقاذ طفل 12 عاما من تحت الأنقاض عقب مرور 260 ساعة من زلزال تركيا

إعادة دعوى عدم دستورية شروط القيد لمزاولة مهن الكيمياء الطبية للمفوضين

تراجع فائض صادرات ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية

هزة أرضية تضرب عددًا من المحافظات السورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو