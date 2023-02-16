هزة أرضية تضرب عددًا من المحافظات السورية

قالت وسائل إعلام محلية سورية، إن الدولة تعرضت لهزة أرضية قوية شعر بها سكان عدد من المحافظات، حسبما قالت قناة العربية.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا لم تكن منطقة زلازل مدمرة على امتداد قرنين ونصف، فلا المنشآت ولا الأبنية ولا المؤسسات والمعدات محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه هو الأكبر بحجمه.

وأضاف بشار الأسد، خلال كلمته عن تداعيات زلزال سوريا، المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لم يعوض نقاط الضعف تلك سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المتطوعين بأعمال الإنقاذ أو المتبرعين بمساعدات عينية أو مالية، سواء مقيمين أو مغتربين، حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين، بالإضافة إلى المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والتي شكلت دعمًا هامًا للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين.

وفي صباح اليوم، ضرب زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر مدينة اللاذقية في سوريا، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".