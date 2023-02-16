عمان تشارك في اجتماع خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية

شاركت اليوم الخميس، سلطنة عمان في الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والذي عقد في مدينة أبو ظبي.

وقالت جريدة الرؤية العمانية، إن وفد سلطنة عمان كان يمثله في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع، وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون القائم بين الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

كما شهد بحث أهمية مشاركة تجارب وخبرات الدول بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال ذاته، بالإضافة إلى مناقشة نتائج أعمال الفرق المنبثقة من اللجنة في إطار العمل التكاملي للمعلومات الجغرافية المكانية والاتجاهات المستقبلية واستدامة المرجع "الجيوديسي" العالمي.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات "الجيومكانية".

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية "UNGGIM"، المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "ECOSOC"، وعدد من التوصيات في هذا الشأن.

وشارك في الاجتماع الذي اختتم اليوم ١١ دولة عربية، برئاسة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14- 16 فبراير الجاري. وخرج الاجتماع بعدد من المبادرات كان أبرزها تطوير البنية التحتية الجيومكانية في الدول العربية، بالإضافة إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حسب الجريدة العمانية.