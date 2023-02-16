الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 686 حالة في قافلة طبية لجامعة المنوفية بقرية ميت فارس

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة بالمنوفية

انطلقت صباح اليوم قافلة طبية توعوية متكاملة من جامعة المنوفية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قرية ميت فارس بمركز بركة السبع.

ضمت القافلة 13 تخصصا طبيا حيث وقعت الكشف علي 686 حالة مرضية من بينهم 71 حالة باطنة عامة , 140 أطفال، 59 صدر، 23 قلب وأوعية دموية ، 28 أنف وأذن، 78 عظام ، 30 طب الأسرة، 30 عيون' 35 أسنان , 28 انف واذن , 40 جلدية , 13 مسالك , 70 جراحة.

كما قامت القافلة بعمل التحويل اللازم لمستشفيات الجامعة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مع توزيع الأدوية بالمجان على جميع الحالات.

وعلى هامش أعمال القافلة قدم الدكتور فريد وجدي أستاذ طب العيون ندوة توعوية حول "المياه الزرقاء " كما تحدثت الدكتورة مى عبد الخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي عن "الغذاء البديل لتعزيز المناعة" ، وقامت الدكتورة هناء الصياد الأستاذ المساعد بكلية التمريض بتقديم ندوة حول "الاسعافات الأولية ".
وشاركت الدكتورة إيمان شكر منسق جامعة المنوفية لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوجيه ضد مخاطر الإدمان والتوعية اللازمة لمكافحة وعلاج الإدمان.

قوافل حياة كريمة بالمنوفية
قوافل حياة كريمة بالمنوفية
قوافل حياة كريمة بالمنوفية
قوافل حياة كريمة بالمنوفية
قوافل حياة كريمة بالمنوفية
قوافل حياة كريمة بالمنوفية
أدوية بالمجان الأدويه بالمجان اقتصاد الإسعافات الاقتصاد المنزلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة العلاج على نفقة الدولة خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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