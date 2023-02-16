الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أجنبيين بتهمة سرقة شاب والتعدي عليه في عابدين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بعابدين، الخميس، حبس شخصين أجنبيين بتهمة سرقة شاب والتعدي عليه بالضرب بمنطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمين في تحقيقات النيابة ارتكابهم الواقعة، من خلال إيقاف المجني عليه عقب افتعالهم مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب  بقصد الاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ المالي. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم التجمع الأول، بدائرة قسم شرطة عابدين، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام سألفى الذكر، باستيقافه عقب افتعالهما مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطان بحوزتهما، وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شخصين حبس سرقة شاب التعدي عليه بالضرب

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