المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمه الاتجار فى المخدرات

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر محمد الغلبان.

وأحالت النيابة العامة بغرب القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "وليد.ع. م" 48 سنة عاطل، في القضية رقم 6536 لسنة 2022 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1726 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، وذلك لأنه في يوم 2022/10/30 بدائرة قسم الجمالية، محافظة القاهرة، تلقي معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على لفافة لجوهر الهيروين، 560 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة والمال حصيلته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.