جامعة القاهرة: نجحنا فى التحول من التعليم المفتوح إلى المدمج

أنهت جامعة القاهرة ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2023، والتي بدأت 29 يناير الماضي، وأداها ما يقرب من 33 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، وسط إجراءات احترازية مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كل الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات قد وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، كأحد المسارات التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، والتوسع في تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل.

من جهته، قال الدكتور عصام جميل، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيًا قد بدأت، وسيتم إعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من يوم 25 فبراير الجاري، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.