جورج بهجورى: «الدوم» يعطى فرصة للشباب ليستمر فى الإبداع

نظم برنامج "الدوم" زيارة للمتسابقين من فئة الفن التشكيلي لمعرض فن القاهرة في نسخته الرابعة من داخل المتحف المصري ليكون ملتقى للفنان التشكيلين.



وقال جورج بهجوري، الفنان المصري العالمي الرسام والنحات، خلال لقائه بكاميرا "الدوم" إنها مسابقة جميلة تعطي فرصة للشباب الصغير أن يظهر، لكي يستمر في الإبداع.

جورج بهجوري

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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