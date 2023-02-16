الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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متحدث الرى: يستعرض حلول السحب الجائر للمياه الجوفية بسيوة (فيديو)

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية

استعرض المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، حلول السحب الجائر للمياه الجوفية بسيوه، قائلًا: "إنه تم قطع خطوات وشوط كبيرًا جدًا، حيث تقليل كميات السحب الجائر للمياه الجوفية".

إغلاق الآبار العشوائية 

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم إغلاق العديد من الآبار العشوائية التي كانت تعمل على سحب المياه الجوفية من الخزان الجوفي السطحي المتواجد في واحة سيوة والتي كانت تزيد فيها درجة الملوحة للمياه، حيث تم إغلاق جزء كبير من هذه الآبار مع حفر آبار أخرى تأخذ من الخزانات الجوفية العميقة والتي تكون فيها درجة الملوحة للمياه قليلة جدًا.

الحصول على مياه متوسطة الملوحة مناسبة للزراعة في واحة سيوة

وأوضح متحدث الري والموارد المائية،  أنه تم خلط المياه التي يتم سحبها من الخزانات الجوفية العميقة، مع الآبار المتبقية من الخزانات الجوفية السطحية، بحيث يمكن الحصول على مياه درجة ملوحتها متوسطة تصلح للزراعات المتوفرة في الواحة. 

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