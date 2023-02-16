مسئول سابق بالبنتاجون: أمريكا تتنج 80 مليون طلقة سنويًا واستهلكتها أوكرانيا فى أسبوعين

قال ديفيد دي روشن، مسئول سابق في البنتاجون، إن أحد الأمور الأساسية التي تشكل مشكلة على الأمن الأمريكي وحلف الناتو، أن لدينا بعض الدول التي تتحمل أعباء الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية أراضيها وقواعدها الصناعية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مانراه اليوم حربًا لا يمكن أن يتحملها طرف واحد خاصة مع نقص الذخائر والولايات المتحدة تتنج 80 مليون طلقة سنويًا واستهلكتها أوكرانيا في أسبوعين، وبالتالي لابد أن تكون هناك احتياطيات لدول الناتو خلال الفترة المقبلة.

الولايات المتحدة اختارت أن يكون لديها مؤسسة عسكرية

وتابع المسئول السابق في البنتاجون، أن كل دولة لديها حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالانفاق العسكري، واعتقد أن الولايات المتحدة اختارت أن يكون لديها مؤسسة عسكرية قادرة على العمل في كافة التحديات، والدول الأوروبية لهم حرية الاختيار وألمانيا اختارت الاستثمار في بعض الأمور مثل تأمين شركات الأدوية وتطوير بعض أمور البنية التحتية، وهجوم بوتين يضع حلف الناتو في موقف جاد للوقوف مع أوكرانيا.