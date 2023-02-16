تواصل حالة الطقس عدم استقرارها اليوم الخميس مع استمرار تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مما يؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة طوال اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 16-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس البارد على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في ساعات الصباح والمساء مع اختفاء آشعة الشمس، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، وخلال فترات النهار سيكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وتكون المحافظات الجنوبية أعلى في درجات الحرارة من المحافظات الشمالية، وبمجرد غياب آشعة الشمس والدخول في فترات الليل يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصًا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين على الطرق من تكوّن الشبورة المائية صباحًا من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة