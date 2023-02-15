فوضى فى مطارى ميونخ وفرانكفورت بسبب تعليق هبوط الطائرات

شهد مطاري ميونخ وفرانكفورت فوضي من الركاب عقب اعلان تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني.

قالت مجموعة لوفتهانزا الجوية الألمانية، الأربعاء، إن عطلا معلوماتيا أرغمها على إلغاء وإرجاء رحلات لمختلف الشركات المملوكة لها.

ولم تحدد الشركة على الفور المطارات التي تأثرت بذلك لكن لوحة الهبوط في مطار فرانكفورت أظهرت عددا من الرحلات الملغاة.

وكتبت الشركة في تغريدة علر موقع تويتر "حاليا، يطال عطل معلوماتي خطوط مجموعة لوفتهانزا"، مضيفة "يتسبب ذلك في إرجاء وإلغاء رحلات. نأسف للإزعاج الذي يسببه ذلك لركابنا".

لوفتهانزا هي أكبر مجموعة خطوط طيران في أوروبا. وتملك أيضا خطوط يورو وينغز وسويس وبراسلز والخطوط النمساوية.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا لوكالة فرانس برس "حتى الآن، لسنا متأكدين مما إذا كانت مجموعة لوفتهانزا هي الوحيدة المتضررة".

وشكلت المجموعة فريق أزمة لمعرفة سبب العطل وتحديد حجمه، وفق المتحدث.

وتحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مشاهد "فوضى" في مطاري فرانكفورت وميونيخ، لافتة إلى مشكلات في أنظمة تسجيل الركاب.

انضماما فنلندا والسويد للناتو

ودعت ألمانيا، الإثنين، إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الأطلسي، حسبما أفادت سكاي نيوز الإخبارية.

وأعلنت الناطقة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، لا يرغب في تمديد جديد لولايته بعد انتهائها في أكتوبر.