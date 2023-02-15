تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري يبحث عنها الكثير من جمهور ومحبى المارد الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتابع الملايين في مصر والوطن العربي مباريات النادي الأهلي في مختلف البطولات وبعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية ومنها الإنتقال للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023 تأجلت مباريات النادي الأهلي في الجولات الماضية في الدوري المصري الممتاز واليكم خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري.

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز 2023 فريق نادي أسوان ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد نادي أسوان في تمام الساعة 2:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورت اللقاء المرتقب بين فريقي نادي الأهلي ونظيره نادي أسوان في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز باعتبار هذه القناة هي الناقلة الحصرية والوحيدة لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم فضلًا عن تغطية اللقاءات بين الأندية في تلك البطولات من حيث تحليلها و ترصد كواليس اللقاءات وإذاعة المؤتمرات الصحفية لها على الهواء مباشرة بشكل حصري.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتربع المارد الأحمر على عرش صدارة جدول الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل آخر مباراتين له على أنه يمتلك في رصيده نقطة من 15 مباراة خاضها نجح في أن يحقق الفوز في 11 مباراة بينما تعادل في أربع لقاءات ولم يتلقى أي هزيمة خلال هذا المشوار.

ترتيب نادي أسوان في جدول الدوري

أما نادي أسوان فيحل في المركز التاسع في جدول الدوري المصري الممتاز متساويًا مع فريق فاركو صاحب المركز الثامن في النقاط حيث يمتلك كلا منهما 22 نقطة من 18 مباراة خاضها كل منهما استطاع نادي اسوان أن يحقق الفوز في 6 مباريات بينما تلقى 8 هزائم ويتفوق فرق عن اسوان في المركز بفارق الأهداف.