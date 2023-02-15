الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم مبروك عطية 10 آلاف جنيه بتهمة ازدراء الأديان

مبرك عطية
مبرك عطية

قضت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 10000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ، المتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال إن الدكتور مبروك عطية متهم بازدراء الأديان ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة الدكتور مبروك عطية تغريمه 1000 جنيه ازدراء الدين

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وائل لطفي

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