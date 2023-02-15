تغريم مبروك عطية 10 آلاف جنيه بتهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 10000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ، المتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال إن الدكتور مبروك عطية متهم بازدراء الأديان ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.