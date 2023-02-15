الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: قدمنا مساعدات لمتضررى الزلزال فى كامل الأراضى السورية

زلزال سوريا
زلزال سوريا

تحدث المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال، والتي قدرت بنحو 135 مليون دولار، لافتا إلى أنه منذ اللحظات الأولى بعد الزلزال، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مساعدات طبية.

وقال وربيرج خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقاتها الطويلة التي امتدت على مدار 12 عاماً خلال الحرب والصراع في سوريا، بعدة منظمات إنسانية غير حكومية سهلت وصول المساعدات إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن هناك عدة مراحل أخرى ستنفذ بعد المرحلة الحالية (عمليات البحث والإنقاذ)، لافتا إلى أن كل الناجين من الزلزال ستكون لهم مطالب أخرى من ملابس وخيام ومعدات أخرى، قائلاً: "لا بد أن نكون مستعدين لكل مرحلة ومتطلباتها الإنسانية بعد تلك الكارثة".

وعن إمكانية وصول المساعدات للأراضي السورية كما وصلت للأراضي التركية، قال: “قمنا بتقديم جميع المساعدات الإنسانية لكل بقاع الأراضي السورية دون تمييز بين المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، أو التي تخضع لسيطرة المعارضة”.

وواصل: "نقدم المساعدات للأراضي السورية التي تخضع للمعارضة بشكل مباشر، فيما نقدم المساعدات للأراضي التي تخضع للنظام بشكل غير مباشر عن طريق الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأممية الأخرى".

سامويل وربيرج الخارجية الامريكية المساعدات سوريا الزلزال المعارضة النظام

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة القاهرة: إطلاق «وثائقية» مصرية يُحقق الحلم لحماية التاريخ من التزييف

«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

ماذا بعد مؤتمر دعم القدس؟.. خبراء فلسطينيون يجيبون لـ «الدستور»

تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

تعود لـ5 آلاف عام.. اكتشاف «حانة» سومرية جنوب العراق

«زراعة الشرقية» تُنفذ يوم حقلي ارشادي للفلاحين بقرية كراديس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء بنوك إسرائيل: الأموال تغادر البلاد أسرع 10 مرات من المعتاد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا