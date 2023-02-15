الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: قدمنا مساعدات لمتضررى الزلزال فى كامل الأراضى السورية

تحدث المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال، والتي قدرت بنحو 135 مليون دولار، لافتا إلى أنه منذ اللحظات الأولى بعد الزلزال، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مساعدات طبية.

وقال وربيرج خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقاتها الطويلة التي امتدت على مدار 12 عاماً خلال الحرب والصراع في سوريا، بعدة منظمات إنسانية غير حكومية سهلت وصول المساعدات إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن هناك عدة مراحل أخرى ستنفذ بعد المرحلة الحالية (عمليات البحث والإنقاذ)، لافتا إلى أن كل الناجين من الزلزال ستكون لهم مطالب أخرى من ملابس وخيام ومعدات أخرى، قائلاً: "لا بد أن نكون مستعدين لكل مرحلة ومتطلباتها الإنسانية بعد تلك الكارثة".

وعن إمكانية وصول المساعدات للأراضي السورية كما وصلت للأراضي التركية، قال: “قمنا بتقديم جميع المساعدات الإنسانية لكل بقاع الأراضي السورية دون تمييز بين المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، أو التي تخضع لسيطرة المعارضة”.

وواصل: "نقدم المساعدات للأراضي السورية التي تخضع للمعارضة بشكل مباشر، فيما نقدم المساعدات للأراضي التي تخضع للنظام بشكل غير مباشر عن طريق الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأممية الأخرى".