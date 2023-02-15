توعية الآباء بخطورتها.. أبرز توصيات حوار الاستخدام الآمن لبرامج «تيك توك»

تصدرت قضية "الاستخدام الآمن لبرامج التيك توك" حلقة نقاشية بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تبادلوا خلالها الآراء بشأن خطورة استخدام تلك المنصة الإلكترونية تحديدا على المراهقين والشباب.

وناقش أعضاء التنسيقية ما يترتب على استخدام الشباب والمراهقين بل وأحيانا الأطفال لهذه المنصة من الانسياق وراء أفكار منافية للأخلاق أو التحريض على العنف والإرهاب، كما تبادلوا الأفكار حول استخدام تلك المنصات في الترويج للسياحة ولخدمة المجتمع.

وانتهى الحوار بالخروج بعدد من التوصيات تمثلت في:

١- إطلاق حملة إعلامية لتوعية الآباء بضرورة استخدام مميزات الرقابة الأبوية الموجودة في عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

٢- عدم التساهل في اللجوء للوسائل القانونية وإجراءات الحبس الاحتياطي تجاه صناع المحتوى، طالما لا تروج بشكل مباشر لممارسات العنف والإرهاب بما لا يخالف القوانين.

٣- ضرورة الوصول لأفضل آليات وأدوات للترويج للسياحة المصرية والإنجازات الإيجابية على منصات التواصل المختلفة، واستعمال أدوات تسويقية ذكية كمسابقات لأفضل الفيديوهات والأفلام القصيرة.

وكانت وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي» برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، إنه تم إدراج الصحة النفسية ضمن استراتيجية التنسيقية لعام 2023، مؤكدة أن التنسيقية ستعمل على العديد من التعديلات التشريعية والتشريعات الخاصة بدعم الصحة النفسية في المجتمع.

وأشارت إلى أن البروتوكول مع مؤسسة فاهم سيشهد العديد من الفعاليات والمشروعات المختلفة.

من جهتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى أن دور مؤسسة فاهم توعوي وليس علاجي، وأنها ستعمل مع التنسيقية على توعية الأسرة المصرية بأهمية الصحة النفسية، وإزالة وصمة العار من المريض النفسي.

وأكدت أن هذه التوعية يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة، حيث يعاني بعض الأطفال من التنمر في المدارس، والذي يعد أحد أسباب المرض النفسي.