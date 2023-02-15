الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات اليوم، فى بداية كل صباح، حيث تستكمل اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ونستعرض لكم في السطور التالية أهم مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير فى جميع البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 12، وكذلك مباريات دوري أبطال أوروبا التى تستكمل اليوم فى الدور ثمن النهائي للبطولة، وبالتاكيد مباراة ريال مدريد وإلتشي فى الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء فى الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة القمة النارية بين آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

 

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي

تنقل قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، عبر قناة beIN SPORTS Premium HD2، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بمواجهة تشيلسي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، وكذلك مباراة بنفيكا البرتغالي ضد كلوب بروج النمساوي.

 

موعد مباراة تشيلي وبروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند فى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس، حيث تذاع مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند عبر قناة beIN SPORTS Premium HD1، ويعلق على أحداث المباراة التونسي رؤوف خليف.

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موعد مباراة بنفيكا وكلوب بروج فى دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس 2 التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث هذه البطولة بالوطن العربي.

 

موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي اليوم فى الدوري الإسباني

تُقام مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق إلتشي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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