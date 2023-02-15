الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بايرن ميونخ يحسم قمة الأبطال على حساب سان جيرمان بهدف كومان

بايرن ميونخ وباريس
بايرن ميونخ وباريس

تغلب بايرن ميونخ الألماني على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

 

وحسم البافاري قمة مباريات الثلاثاء التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، قبل لقاء الحسم والعودة في "أليانز أرينا" الشهر المقبل.

 

الشوط الأول

النادي البافاري كان الأكثر استحواذًا على مجريات الشوط وكان الأخطر طيلة المواجهة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58% مقابل 42 % لباريس.

وهدد شوبو موتنج مرمى سان جيرمان مبكرًا في الدقيقة الأولى بتسديدة على يسار دوناروما، ورد سريعًا سان جيرمان من هجمة مرتدة بكرة لنيمار في الدقيقة 13 لكن دفاع البايرن أنقذها من أمامه.

وبالدقيقة 28 حاول كيميتش من ركلة حرة لكنها جاءت في حائط سد باريس، وبالدقيقة 30 كانت أخطر فرص بايرن برأسية من موتنج جاورت مرمى دوناروما.

وسدد كومان في الدقيقة 33 كرة على يمين دوناروما مرت بجواره، بينما تصدى الأخير في الدقيقة 43 لتصويبة كيميتش القوية.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة حاول ميسي من تسجيل الهدف الأول من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء بايرن، لكنها جاءت في الحائظ.


الشوط الثاني

دخل بايرن سريعًا في الشوط الثاني وسجل هدف التقدم في الدقيقة 53 بتسديدة من كومان داخل منطقة الجزاء، باغتت دوناروما بعد عرضية من ألفونس دافيز.

وفي الدقيقة 60 سدد كيميتش كرة من خارج منطقة الجزاء علت مرمى دوناروما، وفي الدقيقة 61 تألق دوناروما أمام مقصية موتنج.

وعاد في الدقيقة 63 موتنج وهدد مرمى دوناروما لكن كرته تصدى لها الأخيرة واصطدمت في العارضة وخرجت إلى ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لكيليان مبابي في الدقيقة 73 بداعي التسلل على اللعب في كرة تصدى لها سومر في بدايتها لانفراد من الدولي الفرنسي.

وأنقذ سومر مرماه من جديد في الدقيقة 77 برأسية من ماركينيوس من ركنية، قبل أن يسجل مبابي هدف التعادل في الدقيقة 82 لكن تقنية "الفار" تلغيه بداعي التسلل على نونو ميديز في بداية الهجمة.

وواصل باريس خطورته على مرمى سومر، وكاد ميسي يسجل التعادل في الدقيقة 85 من تسديدة داخل منطقة الجزاء اصطدمت في بافارد وخرجت إلى ركنية.


وفي الدقيقة الأخيرة أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه بافارد بعد حصوله على الإنذار الثاني، بعد تدخل عنيف على ميسي على حدود منطقة الجزاء.

بايرن ميونخ باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا حديقة الأمراء سان جيرمان

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