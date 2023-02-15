ميلان يهزم توتنهام بهدف دياز فى دورى أبطال أوروبا

فاز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وتقدم فريق ميلان مبكرًا في النتيجة بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق الإسباني براهيم دياز من متابعة لتسديدة زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وسيطر فريق ميلان على مجريات الشوط الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ميلان، وكانوا قريبين من التسجيل عن طريق شارل دي كيتيلير في الدقيقة 78 بضربة رأسية من متابعة لرأسية جيرو، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 79، أرسل رافاييل لياو كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، قابلها زميله مالك ثياو بضربة رأسية، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى “السبيرز” لينتهي اللقاء بانتصار هام لبطل إيطاليا.