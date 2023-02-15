الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

أصبحت أسعار الدواجن في مصر تمثل اهتمام المصريين بعد أن وصلت لأسعار غير معقولة أثارت فضولهم لمعرفتها بشكل يومي خاصة وأنها تزيد بالفعل بشكل شبه يومي. 

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

نعرض في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 بمختلف أنواعها من الفراخ البيضاء والبط والرومي وكذلك سعر طبق البيض.
 

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء 77 جنيهًا
الفراخ الساسو 97 جنيهًا
أمهات بيضاء 65 جنيهًا
أمهات أحمر بياض 72 جنيهًا
أمهات أحمر سلك 60 جنيهًا
كتكوت أبيض 27.50 جنيه
كتكوت ساسو 17 جنيهًا
كتكوت بلدي 8 جنيهات

سعر البيض اليوم


بيض أبيض 114 جنيهًا
بيض أحمر 115 جنيهًا
بيض بلدي 123 جنيهًا
 

سعر البط 


بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيهًا
بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيهًا
بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيهًا
لحم بط بلدي كيلو 85 جنيهًا
لحم بط مولار كيلو 78 جنيهًا
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيهًا
لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيهًا
 

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سعر الرومي 

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيهًا
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا

سعر الحمام 

الحمام الكشكي 225 جنيهًا
الحمام الأسترالي 575 جنيهًا
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيهًا
زغاليل روماني 125 جنيهًا
حمام روماني أصفر 350 جنيهًا
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا
زغليل زاجل 625 جنيهًا
الحمام الهزاز 250 جنيهًا
حمام الشقلباظ 250 جنيهًا
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيهًا
الزغاليل البلدي 40 جنيهًا
الحمام العبسي 150 جنيهًا
يمام إمري 100 جنيه

سعر العلف 

علف بادى 23% 20,800 جنيه
علف نامي 21% 20,450 جنيه
علف ناهي 19% 20,350 جنيه
علف بادى نامي 21.5% 20,400 جنيه
علف بياض 18% 17,650 جنيهًا
علف بياض 16% 17,000 جنيه
  

الدواجن أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن في مصر الفراخ البيضا بيض أحمر بيض أبيض سعر طبق البيض بيض بلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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