أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

أصبحت أسعار الدواجن في مصر تمثل اهتمام المصريين بعد أن وصلت لأسعار غير معقولة أثارت فضولهم لمعرفتها بشكل يومي خاصة وأنها تزيد بالفعل بشكل شبه يومي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

نعرض في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 بمختلف أنواعها من الفراخ البيضاء والبط والرومي وكذلك سعر طبق البيض.



أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء 77 جنيهًا

الفراخ الساسو 97 جنيهًا

أمهات بيضاء 65 جنيهًا

أمهات أحمر بياض 72 جنيهًا

أمهات أحمر سلك 60 جنيهًا

كتكوت أبيض 27.50 جنيه

كتكوت ساسو 17 جنيهًا

كتكوت بلدي 8 جنيهات

سعر البيض اليوم



بيض أبيض 114 جنيهًا

بيض أحمر 115 جنيهًا

بيض بلدي 123 جنيهًا



سعر البط



بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيهًا

بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيهًا

بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيهًا

لحم بط بلدي كيلو 85 جنيهًا

لحم بط مولار كيلو 78 جنيهًا

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيهًا

لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيهًا



سعر الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيهًا

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا

سعر الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيهًا

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيهًا

زغاليل روماني 125 جنيهًا

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا

زغليل زاجل 625 جنيهًا

الحمام الهزاز 250 جنيهًا

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيهًا

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا

الحمام العبسي 150 جنيهًا

يمام إمري 100 جنيه

سعر العلف

علف بادى 23% 20,800 جنيه

علف نامي 21% 20,450 جنيه

علف ناهي 19% 20,350 جنيه

علف بادى نامي 21.5% 20,400 جنيه

علف بياض 18% 17,650 جنيهًا

علف بياض 16% 17,000 جنيه

