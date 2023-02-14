شعبة الدواجن تزف بشرى سارة: انخفاض الأسعار 25% فى منتصف مارس

زف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، بشرى سارة للمواطنين، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن، قائلًا إنه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 25% في منتصف مارس.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن سعر الكتكوت كان يتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات، لكنه بلغ 23 جنيهاً، وهذا يدل على الإقبال والتسمين وزيادة المعروض والإنتاج، لافتا إلى أنه خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 يوما، ستكون زيادة المعروض كبيرة جدًا، وينخفض السعر.

وأكد أنه لا توجد أي مشكلة في الإنتاج الداجني نهائيًا، وأن المواطن سيشعر بالتحسن في الأسعار قريبًا وتدريجيًا، لافتا إلى أنه قبل 3 شهور كانت هناك مشكلة خاصة بالأعلاف، وتمت الإفراجات الجمركية على جميع الكميات الموجودة في الموانئ، وجرى توزيعها على المصانع، والآن توزع على أصحاب مصانع الأعلاف.