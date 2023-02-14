الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أجمل كلمات وعبارات رسائل تهنئة عيد الحب 2023 مكتوبة للمخطوبين والأزواج

عيد الحب
عيد الحب

يحتفل الملايين حول العالم بمناسبة عيد الحب 2023 اليوم الثلاثاء 14 فبراير، يحرص خلاله العشاق المخطوبين والمتزوجين والأصدقاء على اختيار أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2023 مكتوبة "الفلانتين داي" لإرسالها لشركاء حياتهم للتعبير عن مدى محبتهم وسعادتهم خلال هذه المناسبة الرائعة.

كلمات رسائل تهنئة عيد الحب 2023 مكتوبة

ونقدم لكم باقة من أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2023 مكتوبة للمخطوبين والمتزوجين والأصدقاء لإرسالها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، عبر السطور التالية:-

  • عيد حب سعيد يا من أتنفس هواه.
  • عيد حب سعيد لمن ملك قلبي وكل وجداني.
  • سأخبرك سرا في هذا العيد.. بأني لم أعشق شئ سواك.
  • في عيد الحب ليس لي أمنيات سوي أن تكوني بجانبي.
  • وفي قلبي مدينة كل سكانها أنت.. عيد حب سعيد يا عمري.
  • أنت عيدي والأماني والشعور.. يا عيد عمري وأبتسامة شفاتي.
  • لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك وأوعد ما أنساك.
  • استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق. اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.
  • ينتل حبيب الروح تيارة عالي شما تكثر النتلات يبقى اغلى غالي.
  • أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى واعز إنسان.
  • في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.

رسائل وعبارات تهنئة لعيد الحب 2023

Valentines Day.. رسائل تهنئة بمناسبة عيد الحب 2023

أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للمخطوبين والمتزوجين

فلانتين داي.. رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للعشاق والمخطوبين

عبارات رسائل تهنئة عيد الحب 2023

كما يمكن الاستعانة بإحدى عبارات رسائل تهنئة عيد الحب 2023 التالية لمشاركتها مع الأصدقاء أوالأحباب على منصات التواصل الاجتماعي أو كتابتها في بطاقات التهنئة لشركائكم.

  • كل عام وانت حبيبي وكل دقيقة وكل شهر.
  • 14 فبراير يحتاج إلى ابتسامتك ليكون أكثر أناقة.
  • أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى واعز إنسان.
  • حبي لك ما هو رساله بالجوال.. ولا هي كلمه وتنقال.. حبي لك زلزال يهز جبال.
  • اهديلك العمر واعتذر برخص الهدية.. قدر سما فوق السما.. ولك نجومها عطيه.
  • لا أنتظر عيدا لأحتفل بحبك.. فأنت العيد وأنا الحب.. وكلما التقينا تحتفل السماء.
  • لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي.. إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي.
  • أهنئ قلبي بحبك.. وصبر عيني في بعدك.. وأقول انك نور عيني.. يجعل روحي فدى قلبك.
  • عيد الحب يا حبيبي اليوم.. أخذلك يا عمري هدية.. حتى لو أهديك روحي.. تبقى عليك شوية.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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