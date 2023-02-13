الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للمخطوبين والمتزوجين

عيد الحب
عيد الحب

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات العالم بمناسبة عيد الحب 2023 المعروفة باسم "فلانتين داي" حيث يبادر الكثير من المخطوبين والأزواج على تهنئة شريك حياته برسائل تهنئة عيد الحب 2023 الغرامية بكتابة بوستات الفلانتين على منصات التواصل الاجتماعي لما تحمله الكلمات من تأثير ساحر في إدخال البهجة والسرور على قلب متلقيها.

رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للمخطوبين 

ونستعرض لكم عبر "الدستور" باقة من أجمل عبارات رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للمخطوبين والمتزوجين تناسب الرسائل وكتابة بوستات فيسبوك وتغريدات تويتر، من بينها:-

  • ما أجمل أن تجد من يشبهك في هذه الحياة، وقد كنت أجمل ما بها.
  • أنت أجمل وأقرب ما لدى في الحياة.
  • أحببت أيامي معك فقد كانت الأجمل على الإطلاق.
  • سأسعى أن تكون دائمًا سعيدًا من أجل استكمال حياتي معك، وأن نعيش أجمل تفاصيلها.
  • تمنيت أن أكون معك طول العمر، وأن تكون حياتنا مليئة بالسعادة التي لا تضاهيها مثيل.
  • اتمنى أن تكون سعيدًا كما جعلت حياتي باسمة مطمئنة.
  • أحببتك حتى الوله، وكنت ولازالت أهم شخص في حياتي.
  • لا استطيع تزويق كلامتي ولكنك الأفضل دائمًا وأبدًا، عيد حب سعيد.
  • أحببت كل لحظاتي معك، فقد كان مشواري الأجمل على الإطلاق، رغم الصعوبات.

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رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للمتزوجين 

  • أروع القلوب قلبك، وأحلى الكلام همسك، وأجمل ما في حياتي حبك.
  • أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.
  • أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.
  • وما الحب الا رسالة عظيمة لهذا ان احبك واعشقكك واعظم هذه الرسالة بحبك الامحدود.
  • لم أعرف أبداً معنى الحب الحقيقي إلى أن التقينا. عيد حب وأنت دايماً معايا.
  • أنت أفضل ما لدى في الحياة، فقط كن سعيدًا لأجلي.
  • وقعت في غرامك ومنذ تلك اللحظة أحيا سعيدًا وإن كان هناك العديد من المنغصات حولي.
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وائل لطفي

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