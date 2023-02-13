الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فلانتين داي.. رسائل تهنئة عيد الحب 2023 للعشاق والمخطوبين

عيد الحب
عيد الحب

بدأ العد التنازلي للاحتفال بيوم الفلانتين، وتبادل التهاني والرسائل، ويكثر التساؤل عن رسائل تهنئة عيد الحب 2023، وينتظر الكثير عيد الحب للتعبير عن جميع مشاعرهم المدفونة لبعضهم البعض، ويقام عيد الحب مرتين بالسنة، الأولى في نوفمبر، والثانية في فبراير.

رسائل تهنئة عيد الحب 2023

ولاسيما أن أكبر احتفال بعيد الحب في فبراير، بينما سيحتفل الملايين من الأشخاص بعيد الحب وسيستعدون قبل الميعاد بفترة طويلة، هناك الكثير من الكلمات لها تأثير جذاب على شريك حياتك لكي تجعله في أحسن حالاته، ويكون منها “رسائل عيد الحب للمخطوبين 2023”، والتي من شأنها القيام بإدخال البهجة والسرور في قلب متلقيها.

وتستعرض “الدستور” قائمة بها أفضل رسائل عيد الحب لكافة المخطوبين والمتزوجين، ويمكنك استخدامها خلال بوست الفلانتين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو القيام بإرسالها كرسالة نصية أو إلكترونية.

رسائل عيد الحب للعشاق

تستطيع بعض الكلمات تالغيير لأحداث اليوم والروتين الممل للكثير من المواطنين، حيث سيمكنك التعرف على أبرز هذه الجمل التي قد يكون لها وقع ساحر على النفوس.

  • “أنت أفضل ما لدى في الحياة”، “فقط كن سعيدًا لأجلي”.
  • “وقعت في غرامك ومنذ تلك اللحظة أحيا سعيدًا” "وإن كان هناك العديد من المنغصات حولي".
  • “اتمنى أن تكون سعيدًا كما جعلت حياتي باسمة مطمئنة”.
  • "أحببتك حتى الوله، "وكنت ولازالت أهم شخص في حياتي".
  • “لا استطيع تزويق كلامتي ولكنك الأفضل دائمًا وأبدًا”، “عيد حب سعيد”.
  • "أحببت كل لحظاتي معك، فقد كان مشواري الأجمل على الإطلاق"، “رغم الصعوبات”.

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رسائل الفلانتين للمخطوبين

  • “ما أجمل أن تجد من يشبهك في هذه الحياة”، “وقد كنت أجمل ما بها”.
  • "أنت أجمل وأقرب ما لدى في الحياة".
  • “أحببت أيامي معك فقد كانت الأجمل على الإطلاق”.
  • "سأسعى أن تكون دائمًا سعيدًا من أجل استكمال حياتي معك"، "وأن نعيش أجمل تفاصيلها".
  • "تمنيت أن أكون معك طول العمر"، "وأن تكون حياتنا مليئة بالسعادة التي لا تضاهيها مثيل".
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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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