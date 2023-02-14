أمريكا تعثر على أجزاء هامة على متن منطاد التجسس الصينى

أعلنت وكالة رويترز عن أن الولايات المتحدة انتشلت أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أسقط أوائل فبراير، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

ووفقًا للوكالة الإخبارية، قالت قيادة أمريكا الشمالية في بيان إن "الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محدّدة، إضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل".

وتقول واشنطن إنّه ليس لديها شكّ في أنّه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأمريكية قبل عدّة أيام من إسقاطه.

من جهتها، تؤكد بكين أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصًا للأرصاد الجوية.

وأسقط المنطاد في الرابع من فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "إف 22" قبالة شواطئ كارولينا الجنوبية، وتمّ على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية ثلاثة أجسام طائرة، أحدها فوق ألاسكا (شمال غرب) والآخر فوق يوكون في شمال غرب كندا والثالث فوق بحيرة هورون الواقعة في شمال الولايات المتحدة.