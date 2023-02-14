رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن يوم 28 فبراير هو آخر يوم لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

واوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 يعتبر شرط لطلاب الصف الثالث الثانوي لدخول امتحانات نهايات العام، و في حالة عدم تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات.

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تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة من هنـــا moe-register.emis.gov.eg

وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 قبل البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 التأكد من حصولهم على الحساب المدرسي الموحد للطالب عبر منصة أوفيس 365، حيث يعتبر إنشاء الحساب الالكتروني الموحد شرط تسجيل استمارة ثانوية عامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية.

ويشترط الحصول على البريد الالكتروني الموحد قبل تسجيل الاستمارة الالكترونية ويمكن معرفة الخطوات من هنــــــا .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، بداية من الأحد 15 يناير 2023 وحتى الثلاثاء 28 فبراير 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن جدول امتحانات تالتة ثانوي 2022 / 2023 نهاية العام.

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 طبقا للخريطة الزمنية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، تنطلق امتحانات تالتة ثانوي 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وتستمر على مدار شهر.

ويتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 عدد من الإجازات الرسمية 2023 وهي كالتالي

اجازة 30 يونيو 2023

واجازة عيد الاضحى 2023

وتبدأ اجازة عيد الاضحى 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023