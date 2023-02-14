الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن يوم 28 فبراير هو آخر يوم لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم. 

واوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 يعتبر شرط لطلاب الصف الثالث الثانوي لدخول امتحانات نهايات العام، و في حالة عدم تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات.

اقرأ ايضا

ننشر بالتفاصيل.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للدخول على منصة التدريب والتطوير المهني

 

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة من هنـــا moe-register.emis.gov.eg 

وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 قبل البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 التأكد من حصولهم على الحساب المدرسي الموحد للطالب عبر منصة أوفيس 365، حيث يعتبر إنشاء الحساب الالكتروني الموحد شرط تسجيل استمارة ثانوية عامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية.

ويشترط الحصول على البريد الالكتروني الموحد قبل تسجيل الاستمارة الالكترونية ويمكن معرفة الخطوات من هنــــــا .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، بداية من الأحد 15 يناير 2023 وحتى الثلاثاء 28 فبراير 2023.

خطاب مهم من التعليم بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن جدول امتحانات تالتة ثانوي 2022 / 2023 نهاية العام.

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 طبقا للخريطة الزمنية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، تنطلق امتحانات تالتة ثانوي 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وتستمر على مدار شهر.

ويتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 عدد من الإجازات الرسمية 2023 وهي كالتالي

اجازة 30 يونيو 2023 

واجازة عيد الاضحى 2023 

وتبدأ اجازة عيد الاضحى 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023 

اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 الاجازات الرسمية 2023 تسجيل استمارة ثانوية عامة 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

لإتجاره فى المخدرات.. المشدد 6 سنوات لديلر مخدرات ببورسعيد

بعد زلزال تركيا وسوريا.. تفاصيل زلزال بقوة 5.7 يضرب رومانيا

غواصة ذكية لطلاب جامعة المنصورة تفوز بالمركز الثاني في «هاكاثون» الجامعات المصرية

إصابة طالبة بتسمم تناولت كلورًا عن طريق الخطأ داخل مدرستها فى المنيا

وائل لطفى: طه حسين «محمد صلاح» الثقافة شق طريقه للمجد رغم ظروفه

تحت تأثير السحب.. «الأرصاد» تحذر سُكان شرق البلاد من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة