رودريجو: اتفقت مع برشلونة قبل الانضمام لـ ريال مدريد.. والعودة أمامهم في الليجا ممكنة

عبر البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته العارمة بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية رفقة فريقه، مشددًا بأنه كان قد توصل لاتفاق مع برشلونة للانضمام للفريق، قبل الانتقال لأبطال أوروبا.

وتُوج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد انتصاره على الأهلي في نصف النهائي، ثم الهلال السعودي في المباراة النهائية.

وانتقل رودريجو إلى ريال مدريد عام 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي.

وقال رودريجو في حوار لموقع “جول”: "إن تكون بطلًا للعالم، إنه أمر جيد جدًا. أنا سعيد جدًا بلقب آخر ، لقد كان عنوانًا أردته كثيرًا وأنا سعيد جدًا به."

وأردف:"أعتقد أنه عندما نكون هناك (في أمريكا الجنوبية) ، تكون المنافسة الأكثر أهمية ، المنافسة التي يريد الجميع لعبها ، المنافسة التي يريد الجميع الفوز بها. أنت لا تعيش ذلك كثيرًا هنا ولكن هذا مهم للغاية ، نحن نتعامل مع اللعبة جدًا بجدية هناك ، لعبنا بشكل جيد للغاية ، وقدمنا ​​كل ما لدينا في المباريات ، لأننا لم نرغب في الخسارة أيضًا. علاوة على ذلك ، بالنسبة للاحتفال أعتقد أننا احتفلنا بقدر ما كنا نحتفل في أمريكا الجنوبية ".

وزاد:"7 ألقاب في 4 سنوات مع ريال مدريد؟ لم أكن أصدق ذلك ، لا أعتقد ذلك. أنا بخير ، أنا بخير ، لكني أريد أن أفوز أكثر بكثير، عندما أخبرني والدي بالأخبار التي ربطتني بـ ريال مدريد قبل الانتقال للفريق، دائمًا ما أروي هذه القصة.. كان لدي قميصان: أحدهما من برشلونة والآخر من ريال مدريد وكان علي الاختيار. كان من السهل جدًا علي الاختيار. ولكن تم الاتفاق على كل شيء مع برشلونة وكانت مفاجأة بالنسبة لي ، لم أتوقع أن يأتي ريال مدريد، لقد كان أمرًا مخيفًا ولكنه كان من أسعد اللحظات في حياتي ".

ولا أعرف ما إذا كنت تتذكر كيف كانت المرة الأولى التي تحدثت فيها مع الرئيس ، مع فلورنتينو. ماذا تتذكر من تلك اللحظة وكيف هو التعامل معه على أساس يومي ، لأنه في كل مرة يتحدث عنك ، يقول دائمًا أشياء جيدة جدًا.

وأردف:" أتذكر أول لقاء بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وأنا سعيد جدًا بذلك. إنه مغرم جدًا بي وأنا كذلك ، المرة الأولى التي تحدثنا فيها كانت عندما جئت لزيارة هنا لمعرفة كل شيء وتحدثنا لأول مرة. دائمًا ما يكون حنونًا جدًا معي، لقد كان اجتماعا مميزا جدا بالنسبة لي ".

وعن بطولة كأس الملك كونها البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع الفريق حتى الآن، حيث تنتظر الفريق مواجهة برشلونة في نصف النهائي، وما إذا كان ذلك يُحفزه، قال:"قد يكون الأمر كذلك ، ولكن نظرًا لأنه لقب لم نفز به في السنوات الأخيرة ، سواء كان ذلك ضد برشلونة أو ضد أي فريق ، فنحن متحمسون للغاية ونريد حقًا الفوز به ، وبالطبع ، فإن الكلاسيكو دائمًا ما يكون رائعًا. مباراة مميزة ، من الصعب دائمًا اللعب ضد برشلونة ، لكننا سنفكر في ذلك. أمامنا العديد من المباريات وسنحاول الفوز بها جميعًا ".

وعن كونه بطلًا للريمونتادا في ريال مدريد الموسم المنقضي، وربط ذلك بفرص فريقه في العودة من جديد لصدارة الدوري الإسباني في ظل تأخر الفريق عن برشلونة بفارق 11 نقطة، قال:"هذا ممكن دائمًا ، أن نعود رغم ذلك الفارق، علينا أن نؤمن حتى النهاية. أعتقد أنه في موسمي الأول ، كنا أيضًا خلف أتلتيكو بنقاط كثيرة ثم عدنا. إنه أمر صعب للغاية لكننا سنحاول العودة ونحاول للفوز بجميع المباريات المتبقية وانتظار معرفة ما سيحدث".