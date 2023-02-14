تعاون بين «حياة كريمة» و«كلنا واحد» لتوزيع المساعدات الغذائية لسكان «أهالينا»

بجانب ما قدمته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » من تطوير وإحلال في البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل بعد ترميمها، ورصف الطرق وإنارتها وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لجميع السكان، قامت «حياة كريمة» بالتعاون مع مبادرة «كلنا واحد» بتقديم المساعدات الغذائية والمعنية لسكان حي «أهالينا » بمدينة السلام بالقاهرة وذلك لرفع العبء عن كهل سكان الحي، حيث أنهم يعملون بوظائف غير ثابتة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة المساعدات المقدمة إليهم.

قدمت أطعمة تكفى شهرين

في ذلك السياق شددت فايزة عبدالله، 60 عامًا، على أن «حياة كريمة» و«كلنا واحد» دعمتا الأهالى بشكل كبير ووفرتا الكثير من الاحتياجات اليومية التي يعمد عليها المواطنين بشكل كبير، خاصة أن غالبيتهم من العمالة البسيطة ويعيشون على قوت يومهم يوم بيومه.

وقالت إن معظم الشباب يعمل فى حرف مثل «النقاشة والميكانيكا»، وبعضهم يعمل فى المصانع التجارية فى مدينة السلام، ويتقاضى رواتب يومية، وإذا تغيب العامل بسبب مرض او ظرف ما لا يسأل عنه أحد.

وأشارت إلى أن ابنها البالغ من العمر 30 عامًا هو الذى يعولها، وعانى خلال الفترة الماضية من مرض السكرى ، وظل فى المنزل لفترة طويلة دون وجود مصدر للدخل لأنه يعمل فى مصنع بمنطقة المطاحن، مضيفة: «الجيران جمعوا أموالًا لمساعدتنا على تلبية احتياجاتنا اليومية وظلوا بجانبنا طوال فترة مرض ابنى».

وأكدت أن مبادرتى «حياة كريمة وكلنا واحد» تدخلتا لتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية للأسر تكفيها لمدة شهرين تقريبًا.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشينه مثل هذه المبادرات التى تعمل على تلبية احتياجات الفقراء الذين يعانون من تردى حالتهم المادية.