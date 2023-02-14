الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي

محاكمة متهم
محاكمة متهم

أجلت محكمة الطفل بالأميرية بالقاهرة، محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى في حادث تصادم بالتجمع الأول، إلى جلسة 16 فبراير الجاري؛ للاطلاع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث مروع نتج عنه إصابة أحد الأشخاص، بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة إصابة طفل في العقد الثاني من العمر، بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق عمره 16 عاما، وتم التحفظ علي المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأجرى رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وقال المتهم إنه تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية، واصطدم بالمجني عليه.

محاكمة الإعلامية رضوى العوضي دهس كمبوند بمنطقة التجمع الأول حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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