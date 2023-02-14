حبس سائق ميكروباص دهس فتاة في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس فتاة أثناء عبورها الشارع، مما أسفر عن مصرعها.

وتلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال عبور فتاة الشارع صدمتها سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرعها في الحال، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.