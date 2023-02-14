الفنانة زينة تكشف تفاصيل مشاركتها بـ«أرض الخوف» مع الفنان أحمد زكى

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل أول عمل فني شاركت به، وهو فيلم "أرض الخوف"، مع الفنان الراحل أحمد زكي، وظهور صورتها على الأفيش.

وقالت زينة، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، إنها اعتادت على مراقبة الفنان أحمد زكي في كافية خاص كان يذهب له يوميًا، وكانت وقتها "تزوغ" من المدرسة حتى تشاهده وتشارو له من بعيد.

وأضافت، أنها لم تكن يسبب لها مضايقة، وظلت كذلك لفترة حتى غابت يوم وعند رؤيته لها سألها عن سبب غيابها، فأكدت أنها كانت بالمدرسة، فطلب منها عدم "التزويغ" مرة ثانية، مشيرة إلى أنها وقتها قرأت خبرًا بالمجلة يطلب ممثلة في عمر 14 عامًا لفيلم أحمد زكي الجديد، وذهبت للشركة وقابلت أيمن العربي، والمخرج داوود عبدالسيد.

وتابعت، أن داوود عبدالسيد، رفض لصغر سنها، وطلب إقرار من والدها فقامت شقيقتها بتزوير توقيع والدها، كما أن أحمد زكي رفض لأنها كانت صغيرة وبسبب دراستها، ولكنها استطاعت اقناع داوود عبدالسيد، وفوجئ أحمد زكي بوجودها في التصوير، وتصبغ شعرها ولكنها كانت غاضبة منه لرفضه لها وصالحها بعدها بالفطار، وكان يكلمها تليفونيًا لتهنئتها بعيد ميلادها.

وظهرت صورتها على الأفيش رغم صغر سنها مع الفنان أحمد زكي.