الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خطة الحكومة لتطبيق تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في المؤسسات

عبدالوهاب خضر
عبدالوهاب خضر

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على نحو مباشر بإدماج ذوي الهمم في سوق العمل، والوزارة تتعامل مع هذا الملف بشكل معلوماتي، وتتحرك على 3 محاور.

وأوضح "خضر"، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي  في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن المحور الأول يتمثل في حصر المنشآت الموجودة في كل محافظة، وحصر نسبة الـ 5% المعينين في كل منشأة، وما تطلبه كل منشأة أو النسبة المتبقية حتى تستكمل نسبة الـ 5%.

ولفت إلى أنه حتى الآن، وعلى مدار الأربعة أسابيع الماضية، جرى رصد 42% من هذه المنشآت على مستوى الجمهورية، وهذا رقم قياسي، منوهًا أن الوزير شكل لجنة مركزية في القاهرة تتابع هذا الملف بشكل يومي، وفي القريب العاجل ستعلن الوزارة عن أرقام وإحصائيات موثقة بهذا الملف للتعامل معه.

وأوضح أن الوزارة تتحرك في هذا الملف من خلال الحصر والتدريب والتأهيل عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة البالغ عددها 75 مركزاً في المحافظات كلها.

 

إطلاق 11 عربة تدريب متنقلة لتأهيل الشباب 

 

ولفت إلى أن الوزارة ستطلق 11 عربة تدريب متنقلة على المهن المختلفة في بعض المحافظات، لتنضم لـ 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في إطار الخطة التدريبية 2022 – 2023.

 

وأشار إلى أن وزير القوى العاملة ينصح الشباب في كل جولاته الميدانية خلال الأشهر الماضية بأن يقبلوا للعمل في القطاع الخاص، ومحاولة تغيير ثقافتهم بالتمسك بالوظيفة الحكومية، وأن يتوجهوا للعمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانيات كلها، كما نصحهم بضرورة الذهاب لمديرية القوى العاملة الموجودة في المحافظة الخاصة به، وأن يقدم على المهنة التي تناسبه، وأن يدرب ويؤهل نفسه بشكل مجاني في هذه المراكز الموجودة في المحافظات.     

 

ولفت إلى أن إحدى السيدات التي تدرب الفتيات في سانت كاترين بجنوب سيناء على مهنة التطريز، طلبت من وزير القوى العاملة عربة تدريب، وبالفعل جرى إرسال عربة تدريب على التطريز والخياطة منذ 3 أسابيع يستفيد منها 800 سيدة.

 

وأكد أن الوزارة تدرس كل محافظة قبل إرسال عربات تدريب تتناسب مع المهن التي تحتاجها.

تطبيق نسبة ال5 القوى العاملة الحكومة تعيين ذوي الهمم المعاقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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