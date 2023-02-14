أفضل أدعية التحكم فى الغضب من القرآن الكريم والسنة النبوية

يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة لدي الكثيرين، والتي تساهم في التقرب إلى الله، في هذا الوقت يتساءل البعض عن الأدعية التي تقال عند الغضب، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أفضل الأدعية الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل أدعية التحكم في الغضب الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية

«اللهم أسكن غضبي، اللهم أسكن غضبي، اللهم أسكن غضبي. اللهم إني أعوذ بك من لحظة الغضب والمعصية، اللهم الطف بي، واشرح صدري، وأسكن غيظي، واعفُ عنّي، اللهم اجعل لي من كلّ ما أهمّني وأغمّني فرجاً ومخرجاً يا رب العالمين».

«اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجًا ومخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك».

«اللهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا ولا صاحبة ولا كفوًا فإن تعذب فأنا عبدك وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم».

«اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجًا ومخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك».

«اللهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا ولا صاحبة ولا كفوًا فإن تعذب فأنا عبدك وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم».

«اللهم إني أسألك يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

«اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمِّي».

«اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجًا ومخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك».