الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: جميع العقوبات على سوريا يستثنى منها الإغاثة الإنسانية والطبية

البيت الابيض
البيت الابيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن جميع العقوبات على سوريا يستثنى منها الإغاثة الإنسانية والطبية. 


وأشار البيت الأبيض، في بيانه إلى  أن قافلة من 10 شاحنات عبرت إلى سوريا ومن الضروري أن يوافق مجلس الأمن على المزيد، حسب شبكة سكاي نيوز. 

 

ودعا البيت الأبيض مجلس الأمن إلى الموافقة على فتح معابر إضافية لتأمين وصول المساعدات إلى سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم جميع المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. 
 

من جانبه، أعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أنه يبحث إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر جميع المعابر الحدودية.

 

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، أكثر من 35 ألف شخص حتى الآن، وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين مُحاصرين تحت الأنقاض.

 

 

البيت الأبيض سوريا تركيا مجلس الأمن المساعدات الدولية الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

نشوب حريق في جراج للسيارات بالمرج

ليلة صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات على حساب إيفرتون بهدفين

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2023

رابط استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو الدوحة Doha expo 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع