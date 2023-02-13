البيت الأبيض: جميع العقوبات على سوريا يستثنى منها الإغاثة الإنسانية والطبية

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن جميع العقوبات على سوريا يستثنى منها الإغاثة الإنسانية والطبية.



وأشار البيت الأبيض، في بيانه إلى أن قافلة من 10 شاحنات عبرت إلى سوريا ومن الضروري أن يوافق مجلس الأمن على المزيد، حسب شبكة سكاي نيوز.

ودعا البيت الأبيض مجلس الأمن إلى الموافقة على فتح معابر إضافية لتأمين وصول المساعدات إلى سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم جميع المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.



من جانبه، أعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أنه يبحث إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر جميع المعابر الحدودية.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، أكثر من 35 ألف شخص حتى الآن، وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين مُحاصرين تحت الأنقاض.