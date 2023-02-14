مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى المحافظات

تحظى مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في المحافظات على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ الساعات الأولى من الفجر من قبل الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم الخمس وفقا للبيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في المحافظات

يستطيع المواطنون في كافة محافظات الجمهورية متابعة البيانات اليومية التي يقدمها موقع الدستور الإلكتروني لتوضيح مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 14-2-2023 في المحافظات، حيث يتم تحديثها من خلال بيانات الهيئة العامة للمساحة وهى كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:42 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 7:00 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:06 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:37 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة6:56 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:20 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:44 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 7:01 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:11 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:42 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 7:01 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:40 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة قنا

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:02 فجرا.

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:40 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:56 مساء.