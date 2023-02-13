الإثنين 13 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتحدى مناطيد الطائرة الصينية: «لن نقبل أى تجسس علينا»

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا مستعدة لإطلاق طائرات مقاتلة لإسقاط أي مناطيد تجسس من الصين، إذا تم العثور عليها وهي تحلق فوق البلاد، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة المتحدة لن تقبل أي مهام تجسس في المجال الجوي البريطاني، بعد أن أسقط الجيش الأمريكي أربعة أجسام طائرة غامضة فوق الولايات المتحدة.
 
وأمر وزير الدفاع بن والاس بإجراء مراجعة أمنية، وقال وزير حزب المحافظين ريتشارد هولدن، إنه "من الممكن" أن تكون هناك بالونات تجسس بالفعل عبر المجال الجوي للمملكة المتحدة.
 
وقال سوناك، إن الحكومة ستفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لحماية البلاد عندما سئل يوم الاثنين عن هذا الأمر.
 
وقال رئيس الوزراء: "أريد أن يعرف الناس أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على البلد آمنًا. لدينا شيء يسمى قوة تنبيه رد الفعل السريع، والذي يتضمن طائرات تايفون التي يتم الاحتفاظ بها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مجالنا الجوي".
 
وأضاف: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن مسائل الأمن القومي، لكننا على اتصال دائم بحلفائنا وسنفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن بلدنا".

المنطاد الصيني فوق ألاسكا الأمريكية  
 

وخلال الفترة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، إن هناك جسمًا طائرًا ظهر في سماء ألاسكا الأمريكية، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي أسقط هذا الجسم بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، وأن هذا الجسم هو الثاني بعد ظهور المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه أيضًا في هذا الشهر.

الصين بريطانيا مناطيد تجسس إسقاط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

نور محمود لـ«الدستور»: المنافسة الفنية أصبحت على مدار العام.. وأشارك فى رمضان بـ«محارب»

زواج لمدة شهر.. تفاصيل وفاة «عريس الرحاب»

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 خلال التعاملات المسائية

جزاؤه الإعدام.. رد قوى من مفتى الجمهورية على حكم قاتل نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ممارسات العنف.. وموقف الأمهات والآباء

ماجد حبته

الزلازل.. شائعات وأمنيات

عبدالوهاب داود

«آدم الأول».. محاكمة السرديات الكبرى روائيًا

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

جمال-أسعد

الأسعار يا حكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع