بريطانيا تتحدى مناطيد الطائرة الصينية: «لن نقبل أى تجسس علينا»

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا مستعدة لإطلاق طائرات مقاتلة لإسقاط أي مناطيد تجسس من الصين، إذا تم العثور عليها وهي تحلق فوق البلاد، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة المتحدة لن تقبل أي مهام تجسس في المجال الجوي البريطاني، بعد أن أسقط الجيش الأمريكي أربعة أجسام طائرة غامضة فوق الولايات المتحدة.



وأمر وزير الدفاع بن والاس بإجراء مراجعة أمنية، وقال وزير حزب المحافظين ريتشارد هولدن، إنه "من الممكن" أن تكون هناك بالونات تجسس بالفعل عبر المجال الجوي للمملكة المتحدة.



وقال سوناك، إن الحكومة ستفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لحماية البلاد عندما سئل يوم الاثنين عن هذا الأمر.



وقال رئيس الوزراء: "أريد أن يعرف الناس أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على البلد آمنًا. لدينا شيء يسمى قوة تنبيه رد الفعل السريع، والذي يتضمن طائرات تايفون التي يتم الاحتفاظ بها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مجالنا الجوي".



وأضاف: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن مسائل الأمن القومي، لكننا على اتصال دائم بحلفائنا وسنفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن بلدنا".

المنطاد الصيني فوق ألاسكا الأمريكية



وخلال الفترة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، إن هناك جسمًا طائرًا ظهر في سماء ألاسكا الأمريكية، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي أسقط هذا الجسم بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، وأن هذا الجسم هو الثاني بعد ظهور المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه أيضًا في هذا الشهر.