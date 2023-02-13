محافظ المنوفية يستوقف موكبه لتحرير محضر تبوير

استوقف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موكبه أثناء جولته الميدانية الموسعة، حيث تلاحظ وجود حالة تعد على أرض زراعية بمساحة نصف فدان بقرية ميت مسعود بشبين الكوم.

على الفور أجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الزراعة كلفه بنزول لجنة لمعاينة حالة التعدى على الطبيعة وتحرير محضر تبوير فوراً حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتشديد على إعادة زراعة الأرض مرة أخرى في غضون 24 ساعة ، وفى حالة عدم تنفيذ التوجيهات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.



كما شدد المحافظ على مسئولى الرى والوحدة المحلية بتطهير مصرف القرنين ( اصطبارى – ميت مسعود ) وإزالة كافة تراكمات القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مشدداً على المتابعة الدورية لخطة تنفيذ تطهير الترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة ، ومؤكداً على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل.



كما كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة القروية لميت مسعود برفع تجمعات القمامة بإحدى الملكيات الخاصة والتنبيه على صاحب الملكية بإقامة سور حديدي لمنع تراكمات القمامة مرة أخرى ، والتواجد الميدانى للانتهاء من كافة الأعمال وتكثيف حملات النظافة بالمنطقة للتعامل الفورى مع بؤر القمامة أول بأول حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى