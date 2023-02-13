الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الغاز ينهي حياة شقيقين في الدقهلية

جثة
جثة

أسفر تسرب للغاز داخل شقة إلى مصرع شقيقين في  إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وعثر الأهالي على جثتيهما داخل شقتهما متوفين.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شقيقين متوفين داخل شقتهما.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين العثور على شقيقين وهما “ب. م”، وشقيقته “ر. م”، نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة ما أدي إلي اختناقهما ومفارقتهما للحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، ونقل جثمانهما إلي المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

تسرب الغاز شقة مصرع طلخا محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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