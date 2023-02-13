أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

سارعت مي عبد الله، طالبة كلية طب الأسنان بجامعة سيناء، بمسح جميع صورها ومنشوراتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بل وتغيير اسمها بلغة غير مفهومة قبل أن تقرر غلقه؛ لمنع أي شخص من مراسلتها بعد موجة الغضب والهجوم الذي شنها الجميع عليها في الفضاء الأرزق.

وسخرت طالبة جامعة سيناء من النبي (ص) ومن الحجاب، ليطيّر رواد مواقع التواصل حسابها الشخصي الذي شهد رواجًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية وتتناوله المنصات الإخبارية كأبرز أحداث الساعة؛ لتسارع طالبة الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بمسح أي منشورات حديثة أو حتى قديمة.

منشور طالبة طب الأسنان قبل أن تسارع بحذفه

وقالت مي، فى منشور الأزمة الذي فتحت جامعة سيناء تحقيقًا بشأنه مع الطالبة: «أنا مؤمنة بالله والحمد لله، بس مش مؤمنة بمحمد.. وإذا كان محمد هوّ اللّي هيدخّلني جنة الدعارة والخمر فأنا مش عايزة أدخلها»، مضيفة: «أنا كبنت أتكسف أدخل جنتكم أصلاً»، كما سخرت من الحجاب قائلة: «وبالنسبة الحجاب، أنا لابساه عشان المجتمع المتخلف أجبرني ألبسه».

وفى أول رد فعل من جامعة سيناء، قررت فتح تحقيق عاجل في أزمة طالبة الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان، مؤكدة فى بيانها أن هذا التحقيق يأتى بعد نشرها عدة منشورات تسب فيها النبي (ص)، وعملت على الاستهزاء بالجنة والحجاب، وكذا بثوابت الدين الإسلامي الحنيف.

مي عبدالله

وذكرت جامعة سيناء أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل منسوبًا إلى طالبة طب الأسنان، فقد قررت إدارة الجامعة إحالة الموضوع إلى تحقيق عاجل، فيما كشفت مصادر بالجامعة أن التحقيق جار مع الطالبة، الآن، وسيتم إعلان نتائجه رسميًا عقب انتهاء إدارة الجامعة منه.