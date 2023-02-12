الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمساعدة عشيقها.. تطورات جديدة في خنق سيدة لزوجها بأسيوط

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل وميكانيكي بالحبس لمدة عام؛ لشروعهما في قتل زوج الأولى بعد أن شاهدهما أثناء ممارستهما علاقة غير شرعية بمركز القوصية بأسيوط في القضية رقم 9777 لسنة 2022 جنايات مركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة، والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة، وأمانة سر ناصر فؤاد وسيد علي.

البداية بتلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من "ع . ن"، المجني عليه، يتهم فيه زوجته "ن . م "، ربة منزل، "ح . ح"، ميكانيكي، بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية بينهما، ومحاولة قتله بعد أن شاهدهما في وضع مخل بالآداب.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الثاني يعمل ميكانيكي يقوم بصيانة ماكينات الري، ويتردد على منزل المجني عليه منذ فترة كبيرة، وارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، ويوم الواقعة عاد المجني عليه إلى منزله ولم يجد زوجته وخرج للبحث عنها في أرض زراعية خاصة به قريبة من المنزل.

وعندما فتح الباب الخاص بغرفة ماكينة الري الأرض الخاصة به شاهد المتهم الثاني أثناء إقامته علاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، فحاول المتهمان التخلص من المجني عليه خنقا لعدم افتضاح أمرهما، ولكن فشلا في ذلك بعد استغاثاته.

الدائره الثامنه محكمة جنايات أسيوط ربة منزل ميكانيكي الحبس مركز القوصية المستشار طارق محمود وصفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

الأكثر قراءة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

كاميرات المراقبة تثبت هتك شاب عرض جامعية بالشارع

وفاة الدكتور عبدالرحيم الكردى خلال حفل تأبين محمد عنانى

«وقف برنامج بوكس تو بوكس» أمام المفوضين

بدء نظر دعوى إلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين للزمالك

مرتضى منصور يكشف موقف الصفقات الجديدة من القيد الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

علي سعدة

أزمة الغلاء

د. منى حلمى

إعادة فهم العاطفة.. أرقى ما نملك

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

حفيدة نازى تدعى أنها يهودية.. نائبة جمهورية فى الكونجرس الأمريكى تثير الجدل

أبومازن: حكومة الاحتلال الحالية لم يسبق لها مثيل فى التطرف

الرئيس السيسى: تغيير إسرائيل معالم القدس ووضعها «ليست له صلاحية قانونية»