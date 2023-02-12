بمساعدة عشيقها.. تطورات جديدة في خنق سيدة لزوجها بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل وميكانيكي بالحبس لمدة عام؛ لشروعهما في قتل زوج الأولى بعد أن شاهدهما أثناء ممارستهما علاقة غير شرعية بمركز القوصية بأسيوط في القضية رقم 9777 لسنة 2022 جنايات مركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة، والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة، وأمانة سر ناصر فؤاد وسيد علي.

البداية بتلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من "ع . ن"، المجني عليه، يتهم فيه زوجته "ن . م "، ربة منزل، "ح . ح"، ميكانيكي، بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية بينهما، ومحاولة قتله بعد أن شاهدهما في وضع مخل بالآداب.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الثاني يعمل ميكانيكي يقوم بصيانة ماكينات الري، ويتردد على منزل المجني عليه منذ فترة كبيرة، وارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، ويوم الواقعة عاد المجني عليه إلى منزله ولم يجد زوجته وخرج للبحث عنها في أرض زراعية خاصة به قريبة من المنزل.

وعندما فتح الباب الخاص بغرفة ماكينة الري الأرض الخاصة به شاهد المتهم الثاني أثناء إقامته علاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، فحاول المتهمان التخلص من المجني عليه خنقا لعدم افتضاح أمرهما، ولكن فشلا في ذلك بعد استغاثاته.